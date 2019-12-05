SEA Games

Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir

Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir

Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir
YouTube Tribun Timur
Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir 

TRIBUN-TIMUR.COM - Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir

Pertandingan cabang sepak bola pada laga pamungkas grup B Sea Games 2019 sudah berakhir, Kamis (5/12/2019).

Tak ada laga imbang pada ketiga laga terakhir di grup 'neraka' ini.

Timnas Indonesia unggul dengan skor telak, 4-0 atas Laos.

Babak pertama berakhir dengan skor, 1-0 lewat gol Timnas yang dicetak pada menit kelima oleh penyerang Timnas U23, Saddil Ramdani.

Kemudian, dua gol tambahan masing-masing oleh Osvaldo Haay menit ke-47, dan Bagas Adi Nugroho di menit ke-71.

Satu gol akhir dicetak melalui menit tambahan 90+5'.

Cuplikan 4 Gol Timnas Indonesia U23 vs Laos: Garuda Muda Lolos ke Semifinal Jumpa Lawan Kuat Myanmar

Nikita Mirzani Semprot & Kata-katai PLN Karena Tagihan Listrik Naik dari Rp 5 Juta ke Rp 26 Juta

Sedangkan, laga seru Thailand vs Vietnam berakhir dengan skor imbang, 2-2.  

Tiga gol berhasil dicetak pada babak pertama untuk keunggulan Thailand.

Dua gol Thailand dicetak oleh Supachai Jaided pada menit ke-5, dan Suphanat Mueanta menit 12'.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Klasemen Akhir
SEA Games
Indonesia
Vietnam
Thailand
Myanmar
Laos
Saddil Ramdani
Malaysia
TRIBUN-TIMUR.COM
Berita Terkait :#SEA Games
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
Video Pilihan
Ini Kata Mantan Istri UAS terkait Putusan Pengadilan Gugatan Cerai yang Diajukan
Ini Kata Mantan Istri UAS terkait Putusan Pengadilan Gugatan Cerai yang Diajukan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan