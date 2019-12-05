SEA Games
Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir
Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir
TRIBUN-TIMUR.COM - Klasemen Akhir Bola SEA Games 2019: Indonesia & Vietnam ke Semifinal, Thailand Tersingkir
Pertandingan cabang sepak bola pada laga pamungkas grup B Sea Games 2019 sudah berakhir, Kamis (5/12/2019).
Tak ada laga imbang pada ketiga laga terakhir di grup 'neraka' ini.
Timnas Indonesia unggul dengan skor telak, 4-0 atas Laos.
Babak pertama berakhir dengan skor, 1-0 lewat gol Timnas yang dicetak pada menit kelima oleh penyerang Timnas U23, Saddil Ramdani.
Kemudian, dua gol tambahan masing-masing oleh Osvaldo Haay menit ke-47, dan Bagas Adi Nugroho di menit ke-71.
Satu gol akhir dicetak melalui menit tambahan 90+5'.
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Sedangkan, laga seru Thailand vs Vietnam berakhir dengan skor imbang, 2-2.
Tiga gol berhasil dicetak pada babak pertama untuk keunggulan Thailand.
Dua gol Thailand dicetak oleh Supachai Jaided pada menit ke-5, dan Suphanat Mueanta menit 12'.
Klasemen Akhir
SEA Games
Indonesia
Vietnam
Thailand
Myanmar
Laos
Saddil Ramdani
Malaysia
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