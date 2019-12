VIDEO: Personel Batalyon C Pelopor Bantu Bersihkan Puing Kebakaran di Biru Bone

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Batalyon (Yon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan turun membantu korban kebakaran di Lingkungan Pallengoreng Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Kabupaten Bone.

Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan memimpin langsung anggotanya.

"Ada 40 orang yang kita kerahkan untuk membantu langsung korban kebakaran," kata Kompol Nur Ichsan di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Rabu (4/12/2019).

"Ada dua rumah yang kita bersihkan puing puing kebakarannya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat membantu korbannya, dan bernilai ibadah," tambahnya.

Selain itu, Yon C Pelopor juga membantu korban kebakaran dengan mendirikan tenda pengungsian.



Hadir juga Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh Syafei, serta personel Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel lainnya.

Sebelumnya, sebanyak dua unit rumah di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan(Sulsel) ludes terbakar, Selasa (3/12/2019) kemarin.

Dua rumah itu merupakan rumah panggung di Lingkungan Pallengoreng Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang.

Rumah tersebut diketahui milik Karmila( 35) seorang pedagang campuran dan Yusuf Suhaeba(45) sehari harinya sebagai seorang nelayan.

Komandan Batalyon(Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan turun langsung membantu korban kebakaran di Kelurahan Biru, Watampone, Rabu (4/12/2019). (Justang/Tribun Timur)

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kendati demikian, kerugian ditaksir hingga Rp 150 juta lebih.

Sementara hingga kini penyebab pasti kebakaran belum diketahui.(TribunBone.com).

Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad

