Habitat for Humanity Indonesia Resmikan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Sulteng

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Habitat for Humanity Indonesia, meresmikan dimulainya program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana untuk Sulawesi Tengah.

Hal tersebut sebagai bagian dari rangkaian tahapan penanganan bencana, untuk mendukung proses pembangunan kembali kawasan setempat.

Sebelumnya, Habitat for Humanity telah terlibat dalam penanganan bencana di tahap tanggap darurat dan tahapan pemulihan.

Peresmian program ditargetkan akan diimplementasikan selama 2 tahun hingga akhir tahun 2021.

Program ini diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sigi Mohamad Irwan, serta didukung lebih dari 200 institusi

setempat.

“Pada tahapan pemulihan, Habitat for Humanity Indonesia telah berhasil membangun hunian

sementara, fasilitas akses air bersih, toilet, dan juga pelatihan terkait pengurangan risiko

bencana," ujar Herbet Barimbing, Chief of Party Disaster Response Habitat for Humanity Indonesia.

Pihaknya berharap melalui sejumlah fasilitas yang telah dibangun, dapat membantu masyarakat penyintas bencana.

Hal ini diharapkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya.

Satu tahun pasca bencana di Sulawesi Tengah, Habitat Indonesia sebagai organisasi

non-profit fokus pada pembangunan tempat tinggal.

Saat ini telah melakukan intervensi melalui aksi tanggap darurat, dan pemulihan di sepuluh desa (Jono, Wisolo, Balongga, Poi, Pulu, Sambo, Baluase, Rogo, Bulubete, Bangga) di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, dan di

Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala.