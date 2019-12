Disoroti karena Indisipliner, Klok: Angkat Kepala dan Fokus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelandang PSM Makassar, Marc Anthony Klok jadi sorotan di 2 laga terakhir PSM Makassar.

Saat PSM berandang ke markas PSIS Semarang, pemain asal Belanda itu tak masuk line up pemain.

Pelatih PSM Darije Kalezic mengatakan, pemain bernomor punggung 10 itu indisipliner.

"Kala itu, saya tidak tahu kenapa dia tidak ikut bersama kami," katanya di sela prematch prescon di Stadion Mattoanging Makassar, Minggu (1/12/2019) lalu.

Namun setelah pemain asal Belanda itu tiba di Yogyakarta, Darije bicara empat mata.

"Sehari setelah saya tahu itu, saya berbicara dengan dia. Saya pun beri hukuman kepadanya," katanya.

Hukuman indispliner yang diberikan pelatih asal Bosnia itu kepada Klok yakni tak main lawan PSIS Semarang.

Tidak sampai di situ, saat PSM menjamu Borneo FC di Stadion Mattoanging Makassar, Klok tampil di bawah perform. Tak ayal ia diganti menit 74' oleh Zulham Zamrun.

Usai jadi sorotan, Klok angkat bicara via sosial media Instagram @marcklok. Ia mengunggah foto dirinya dengan caption.

"The bad days make you realize what a good day is. Head up and focus. #dedication#Ewaklok".

Artinya, "Hari-hari yang buruk membuat Anda menyadari apa hari yang baik. Angkat kepala dan fokus," ujarnya.