VIDEO: The Rinra Makassar Kenalkan Program Parade Makanan Nusantara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Manajemen The Rinra Makassar mengenalkan program Parade Makanan Nusantara.

Pengenalan ini dikemas dengan jumpa pers yang dihelat di Bar on 3, Lantai 3 The Rinra Makassar, Selasa (3/12/2019).

Marcom Manager, Aziz Munawir mengatakan, program ini sengaja dihadirkan untuk menjaga kearifan lokal Makassar.

"Pogram ini dihadirkan untuk menjawab keresahan kami mengenai icon kuliner Makassar," katanya.

"Menjaga kearifan lokal bukan sekedar jargon tetapi juga tanggung jawab," lanjutnya.

Menurutnya, salah bentuk tanggung jawab The Rinra Makassar dalam mempertahankan icon Makassar ialah menghadirkan kuliner yang otentik.

Sementara itu, Executive Chef The Rinra Syahril Palla mengatakan, sebanyak 30 menu dihadirkan dalam program ini.

"Di penghujung Desember ini, kami dari tim F & B menghadirkan sesuatu hal yang berbeda," katanya.

Berkonsep all you can eat, puluhan menu ini bisa dicicipi setia Jumat-Sabtu, pukul 18.00 wita hingga 22.00 wita.

