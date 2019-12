Sejarah Hari Disabilitas Internasional Diperingati Setiap 3 Desember 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Hari Disabilitas Internasional atau Hari Penyandang Cacat Internasional adalah peringatan internasional sejak tahun 1992.

Peringatan ini yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Adapun tema Hari Disabilitas Internasional tahun ini yakni "Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda".

Dilansir dari kemsos.go.id di Indonesia sendiri, komitmen pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terwujud dalam lahirnya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ada 24 hak penyandang disabilitas yang diatur.

Peringatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat.

AKBP Budi Wahyono, tengah menyuapi warga disabilitas, Harun (40), Selasa (13/8/2019). (Darullah/tribunparepare.com)

Serta memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang cacat.

Dilansir dari Tribunnewswiki Hari Disabilitas Internasional dikoordinasikan oleh United Nations Enable, yang berfungsi untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.

Simbol Enable adalah simbol biru PBB dengan kata ‘Enable’.

Simbol tersebut terdiri atas proyeksi azimuth yang sama dari dunia yang berpusat di Kutub Utara yang dikelilingi oleh cabang-cabang zaitun.