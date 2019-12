Cha In Hwa artis muda Korea

Artis Korea Meninggal Hari Ini: Setelah Goo Hara Cha In Hwa Ditemukan Tewas di Rumahnya, Depresi?

TRIBUN-TIMUR.COM,- Aktor muda Cha In Hwa (27) ditemukan tewas di rumahnya.

Polisi maupun agensinya Fantagio masih belum bersedia memberikan keterangan karena belum diketahui penyebab kematiannya.

Manajer Cha In Hwa yang pertama kali menemukannya tewas sore hari pada 3 Desember 2019 dan langsung menghubungi polisi.

"Kami menerima laporan hari ini (3/12/2019) dan dia telah meninggal dunia di lokasi. Kami tidak bisa memberikan informasi apapun saat ini," ujar petugas kepolisian dilansir Star Today..

Sementara itu, tim produksi drama Love With Flaws pun kaget dengan kabar ini karena Cha In Ha salah satu aktor pendukung di drama yang dibintangi Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seo.

Teman-temannya pun tidak ada yang menyangka Cha In Hwa tewas karena tidak ada tanda-tanda darinya.

Bahkan, unggahan terakhirnya di akun Instagram juga tidak menunjukkan adanya gejala depresi ataupun sesuatu yang menganggunya.

Chan In Ha menggunggah foto dirinya sedang menikmati kopi sembari melihat ponselnya.

Ada 4 foto dirinya yang diunggah 21 jam yang lalu.

Ditemukan Tewas