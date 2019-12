Paket Tahun Baru di Best Western Plus Makassar Mulai Rp 1.402.020

Publikasi perayaan online Best Western Plus Makassar Beach

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel di Makassar semakin gencar menghadirkan promo dalam menyambut tahun baru 2020.

Mulai dari paket menginap, dinner hingga beberapa hiburan spesial lainnya.

Salah satunya, Hotel Best Western Plus Makassar, Jl Bonto Lempangan No 67, Makassar, Sulawesi Selatan.

Mengusung tema Glow Up Your Life, perayaan dalam bentuk gala dinner akan dihelat meriah di Chill In Restaurant dan Losari Pool Side, Selasa (31/12/2019).

Hal ini disampaikan General Manager Hotel Best Western Plus Makassar, Saeno Kunto, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, malam pergantian tahun baru merupakan momen istimewa yang selalu ditunggu masyarakat kota Makassar.

"Hotel Best Western Plus Makassar sendiri selalu konsisten menghadirkan promo menarik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Diantaranya, band performance, juggling, dan doorprize.

"Hadiah doorprize, berupa voucher menginap di seluruh jaringan hotel Best Western Indonesia," ujarnya.

Tarif ditawarkan masing-masing paket yakni, mulai dari Rp 1.402.020 nett per malam untuk tipe kamar Superior.