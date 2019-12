Mendunia dengan EDM, Dipha Barus Tak Punya Niat Go International

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bermula dari single "No One Can Stop Us" feat Kalulla, nama Disc Jockey Dipha Barus berhasil mencuri perhatian publik.

Ia banyak mendapat tawaran manggung di event lokal dan internasional.

Bahkan saat ini, ia telah berada di bawah naungan label Ultra Music yang berbasis di New York.

Label bergengsi yang menaungi musisi besar, di antaranya Calvin Harris, Avicci hingga Zedd.

Meski sukses berkarier hingga saat ini, Dipha Barus nampaknya tak punya niatan untuk go internasional.

Ia memilih menjalani apa yang menjadi kecintaannya yakni di dunia musik seperti air yang mengalir.

"Sebenarnya aku gak niat untuk go international, meskipun lagu-lagu aku memang identik berbahasa inggris," jelasnya.



Hal tersebut dimaksud Dipha untuk dapat menjangkau pendengar lebih luas, dan mudah dimengerti oleh pecinta musik di seluruh dunia.

Tulus berkarya juga merupakan salah satu kunci Dipha dengan karakter unik Electronic Dance Musik, atau EDMnya terus berkembang.

Niatnya dalam berkarya hanya untuk memberi dampak bagi budaya dan masyarakan negara-negara lain tak hanya di Indonesia.

Ia ingin menginspirasi siapapun yang mendengar karya musiknya.