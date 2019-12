Edukasi HIV dan AIDS, Wuling Hadirkan Test Drive Sambil Berdonasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kumala Group melalui PT Kumala Cemerlang Abadi (KCA) berkolaborasi dengan Yayasan Penanggulangan HIV dan AIDS, Saribatangku di Kota Makassar.

Kolaborasi yang turut mengingatkan Hari HIV dan AIDS sedunia yang jatuh pada Minggu (1/12/2019) untuk mengedukasi pelanggan dan masyarakat kota Makassar mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS.

Berdasarkan Technical Workshop on Fast Track Strategy to end AIDS Epidemic and ASEAN Getting to Zero Mayors Meeting pada 2016 lalu, temuan kasus baru HIV di kota Makassar mencapai 772 orang.

Dan pada 2017 meningkat hingga 1.038 orang. Jumlah ini tentu naik sangat signifikan, sehingga hal ini menjadi motivasi Wuling Kumala, melalui program Wuling Pop Up Experience.

Wuling Pop Up Experience menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat yang ingin turut mendukung program ini.

Karena hanya dengan melakukan Test Drive, Anda telah mendonasikan sebesar Rp 5 ribu per orang kepada Yayasan Penanggulangan HIV AIDS di Kota Makassar.

Selain itu, pengunjung pun dapat merasakan sensasi berkendara dengan beragam produk Wuling, yakni Confero S ACT, Cortez CT, dan Almaz dengan inovasi WIND.

Pelanggan yang melakukan pembelian juga berkesempatan untuk memperoleh promo senilai Jutaan Rupiah dan berbagai hadiah menarik.

Kumala Group melalui PT Kumala Cemerlang Abadi (KCA) berkolaborasi dengan Yayasan Penanggulangan HIV dan AIDS, Saribatangku di Kota Makassar, Senin (12/11/2019) (Kumala Group)

Marketing Manager Kumala Group, Ivan Pudya Sumanta mengatakan, event ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi dan berdonasi hanya dengan melakukan Test Drive.

"Kami juga berharap program ini dapat berkesinambungan dan memberikan efek positif bagi banyak orang," kata Ivan.