TRIBUN-TIMUR.COM - Chord & Lirik Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu Nella Kharisma, Mudah Dimainkan Kunci Dasar (Am)

Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) adalah lagu yang dinyanyikan oleh Nella Kharisma.

Lagu diciptakan oleh grup NDX AKA tahun 2016 dan dinyanyikan ulang oleh Nella Kharisma 2017.

Berikut Chord lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu (TTM) - Nella Kharisma

[INTRO] : Am



Am Em

Kowe tau ning uripku..

F C

Tansah ono ning atiku..

Dm

Ra bakal luntur sak durunge

E

Janur kuning melengkung..

Am Em

Opo kowe ra kelingan..

F C G

Mbiyen mlaku bebarengan..

Dm F

Ibarat langit karo rembulan

E Am

Tresnaku ra bakal ilang.. sayang..

Am Em F

Duh kowe cah ayu isih urip ono ning atiku

C Dm

Aku raiso lilo lungomu ra bakal tak tompo

E

Koyo gedening ombak segoro ning laut kae

Am

Pesisir pasir putih sing tau dadi seksine

Em F

Nalikone iseh urip madep manteb bebarengan

C

Janji-janji palsumu saiki dadi kenangan

Dm

Putih-putih rembulan, padang-padange lintang

E

Tiada yang lain cintaku untukmu sayang

F G

Aku ra iso lali

Em Am

Udan grimis sing dadi seksi

F

Durung sempet tak rabeni

G

Janjimu wis tok blenjani

[CHORUS]

Am Em

Kowe tau ning uripku..

F C

Tansah ono ning atiku..

Dm

Ra bakal luntur sak durunge

E

Janur kuning melengkung..

Am Em

Opo kowe ra kelingan..

F C G

Mbiyen mlaku bebarengan..

Dm F

Ibarat langit karo rembulan

E Am

Tresnaku ra bakal ilang.. sayang..