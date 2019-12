BI Longgarkan LTV, Pengembang di Makassar Harap Bisa Dongkrak Penjualan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengembang di Makassar mengaku lega setelah Bank Indonesia (BI) kembali melakukan pelonggaran Rasio Makroprudensial/Penyangga Likuiditas Makroprudensial (RIM/PLM), dan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).

Adapun besaran pelonggaran LTV tersebut diterapkan untuk kredit atau pembiayaan properti untuk hunian kedua sebesar 5 persen.

Selain itu, bank sentral tersebut juga mengatur tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti yang berwawasan lingkungan sebesar 5 persen.

Pelonggaran ini menyesuaikan dengan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) yang ditahan sebesar 5 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa waktu lalu dan mulai berlaku pada 2 Desember 2019.

Seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel), M Sadiq.

Ia mengatakan, pelonggaran ini jelas berpengaruh

ke demand dan mempermudah user.

"Kami sebagai pengembang tentu lega, namun perlu dibijaki juga biaya-biaya lain yg timbul selain DP. Mudah-mudahan ada juga kelonggaran untuk investasi rumah kedua dan seterusnya," katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (2/12/2019).

Ia menambahkan, DP rendah secaa otomatis menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen apalagi ditambah tenor panjang dan bunga kecil dari perbankan.

Hal sama dikemukakan, Owner PT Togika Group, Mustajab Mudji.

"Semoga dapat mendongkrak penjualan di akhir tahun 2019 ini," katanya.