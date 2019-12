VIDEO: Unibos Gelar Konfrensi Internasional IconStar 2019, Diikuti Peserta Mancanegara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Universitas Bosowa (Unibos), menyelenggarakan Internasional Conference on Science, Technology, and Agriculture Research (IconStar 2019) di, Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma No 130, Kota Makassar, Sabtu (30/11/2019).

Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini.

Mayoritas peserta berasal dari empat kampus yang ada di Indonesia dengan persyaratan telah menyertakan tulisan ilmiah, yang siap dipublish menjadi jurnal.

Empat kampus yang ikut berpartisipasi terdiri dari mahasiswa dan dosennya yakni Unibos, Institute Teknologi Sumatera, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Negeri Makassar.

"Ada juga peserta dari berbagai mancanegara seperti dari Malaysia yang mengikuti kegiatan perdana yang kami gelar ini," ucap Ketua Panitia IconStar 2019, Dr Ir M Natsir Abduh.

Kegiatan ini akan menghadirkan keynote speakers Rektor Universitas Bosowa Prof M Saleh Pallu.

Serta lima invited speakers dari sejumlah negara yakni dosen Kyushu University of Japan Dr Akira Tai, Institute Technology Sumatra Prof Ir Ofyar Z Tamin MSc PhD.

Serta dari Universiti Sains of Malaysia Prof Dt Dr Omar Shawkataly DPSM DSK, Griffith University of Australia Dr Lanita Winata MBA CPPA, dan Bonn University of Germany Dr Timo Duille.

Para pembicara ini membahas materi sesuai tema IconStar 2019 yakni Enhancing Research in Science, Agriculture and Technology Towards the Industrial Revolution 4.0.

Tujuan utama kegiatan yakni untuk mempublish artikel dari para peneliti di berbagai negara.