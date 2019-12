Simak Sinopsis Lengkap Film The 5th Wave Tayang di Trans TV Malam Ini

Sinopsis film The 5th Wave akan tayang di Trans TV pada hari ini, Minggu (1/12/2019) pukul 22.00 Wita.

TRIBUNTIMURWIKI - Sinopsis film The 5th Wave akan tayang di Trans TV pada hari ini, Minggu (1/12/2019) pukul 22.00 Wita.

Film ini menyuguhkan adegan-adegan sains, fiksi, dan aksi.

Film The 5th Wave diadaptasi dari novel tahun 2013, The 5th Wave karya Rick Yancey.

Dituangkan ke naskah layar lebar oleh Susannah Grant, Akiva Goldsman dan Jeff Pinkner, film The 5th Wave ini mulai dikembangkan di tahun 2012.

Ketika itu Sony Pictures membeli hak trilogi novel tersebut.

Bersama rumah produksi milik Graham King dan aktor Tobey Maguire.

Pengambilan gambar film The 5th Wave dimulai Oktober 2014 hingga Januari 2015.

Dilansir dari Tribun Jateng dalam artikel 'Intip Sinopsis The 5th Wave Bioskop Trans TV Malam Ini, Tayang pukul 22.00 Wita.

Sinopsis film The 5th Wave secara garis besar menceritakan tentang invasi atau serangan kaum alien ke bumi.

Serangan tersebut terjadi dalam 5 gelombang.