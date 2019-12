Live BeIN Sports Link Live Streaming Inter Milan & AC Milan Peluang Inter Kudeta Klasemen Juventus

Striker Inter Milan Lautaro Martinez - Nonton Live Streaming Inter Milan vs SPAL via BeIN Sports. Saat bersamaan AC Milan juga main

Peluang besar Inter Milan mengkudeta Juventus di puncak klasemen Serie A Liga Italia.

Syaratnya, Inter Milan mengalahkan SPAL di Giuseppe Meazza.

Pasalnya beberapa saat sebelumnya, Juventus cuma bermain imbang 2-2 melawan tamunya Sassuolo.

Juventus bahkan nyaris kalah andai Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol penalti di babak kedua.

Skor sementara masih 0-0 memasuki m enit 3.

Saat bersamaan AC Milan juga main di kandang AC Parma.

Siaran langsung via Live Streaming TV Online dan Live Streaming Bein Sports 1 Inter Milan vs SPAL di Liga Italia yang kini memasuki kickoff.

Laga pekan ke-14 Liga Italia antara Inter Milan vs SPAL akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza.

Hingga pekan ke-14, Inter Milan masih nyaman diperingkat kedua dengan koleksi 34 poin dari 13 penampilan.

Adapun SPAL masih berkutat di zona degradasi dengan menempati peringkat 19 dan mengumpulkan sembilan poin.