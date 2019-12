Inilah Daftar Lengkap Pemenang Melon Music Awards MMA 2019, BTS Borong 7 Piala

TRIBUNTIMURWIKI - Melon Music Awards atau MMA 2019 digelar, Sabtu, (30/11/2019).

MMA merupakan ajang musik tahunan yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada para musisi Korea, dan untuk tahun ini dilaksanakan di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea.

Acara ini diadakan di the Gocheok Sky Dome dan dimeriahkan oleh sederet idol K-Pop.

Tak hanya artis Korea, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khusus menyambut ajang MMA bertema ‘Full of Surprise’ tahun ini.

JOOX Indonesia mempersembahkan acara JOOX Karaoke Duet Chorus Battle bagi JOOX Lovers, dan melibatkan dua artis tanah air pecinta K-Pop sejati, Luna Maya dan Vanesha Prescilla.

Tahun ini, BTS sapu bersih semua hadiah utama (daesangs) untuk beberapa kategori.

Inilah daftar lengkap pemenang Melom Music Awards MMA 2019 dilansir Tribuntimurwiki dari Tribun Jateng;

Best Artist of the Year (Daesang): BTS

Best Record of the Year (Daesang): BTS

Best Album of the Year (Daesang): BTS – Map of the Soul: Persona