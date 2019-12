7 Rekomendasi Film Hollywood Tayang di Bioskop Tanah Air Akhir Tahun Ini

Jumanji the Next Level

TRIBUNTIMURWIKI - Berikut ini adalah tujuh film Hollywood yang akan tayang di bulan Desember 2019.

Tak terasa Desember telah tiba dan akan memasuki tahun baru.

Tentunya di bulan Desember ini akan ada banyak film-film Hollywood baru yang akan siap tayang.

Berbagai genre akan mewarnai bulan Oktober, mulai dari animasi, fantasi, action, hingga drama.

Film Hollywood apa saja yang akan tayang di bulan Oktober 2019 mendatang?

Berikut Tribuntimurwiki rangkum dari berbagai sumber, Minggu (1/12/2019), simak selengkapnya di sini!

1. Jumanji the Next Level

Jumanji The Next Level adalah film komedi petualangan fantasi Amerika.

Disutradarai oleh Jake Kasdan dan ditulis oleh Kasdan, Jeff Pinkner, dan Scott Rosenberg.

Ini adalah sekuel kedua dari film Jumanji (1995), setelah Jumanji 2017 Welcome to the Jungle.