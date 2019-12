STMIK AKBA Teken Kerjasama dengan TAFE Queensland - Gold Coast Australia

Gold Coast, Ketua STMIK Akba, Dr. Askar Taliang, M.Si., dan Wakil ketua bidang kerjasama dan promosi, Muhammad Arafah, S,Kom., M.T., melakukan kunjungan Internasional ke TAFE Queensland-Gold Coast, Australia.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi dan Gorongtalo Prof. Dr. Jasruddin, M.Si, dengan tema “Visiting industry and interpersonal Communication Skill”.

Kunjungan internasional ini berlangsung tanggal 23 - 30 November 2019, pada kegiatan ini, STMIK AKBA melakukan penandatangan kerjasama dengan TAFE Queensland. Adapun konten dari kerjasama (Letter of Intent), diataranya adalah study tours and mobility untuk mahasiswa, program pengembangan profesional untuk dosen yang difasilitasi oleh TAFE Queenslans, dan program pelatihan bahasa inggris.

Untuk konten materi training yang disajikan oleh pihak TAFE Queensland selama kunjungan kepada para peserta diantaranya adalah:

Vocational Education and Training / Vocational Education abd Training Governance Structure, Standards and Quality Assurance.

Vacational Education and Training Quality Framework

Competency Based Training and Assessment

Classroon Design

Australian Apprenticeship Model

Vocational Education and Training Educator Standards

Industry Linkages

TAFE Queensland English Language Programmes

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si, sebagai kepada LLDIKTI Wilayah IX, Menyatakan “kunjungan pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah IX Sulawesi, untuk keperluan menindak lanjuti kerjasama antara TAFE Queensland university dengan lembabaga Layanan Pendidikan tinggi Wialayah IX sulawesi. Kegiatan ini telah di rintis pada bulan september 2019, harapan kami kali ini kita dapat melakukan dan membicarakan berbagai hal yang konstruktif yang lebih implementatif khususnya bagaimana meningkatkan the number of student from Indonesia and Australia specialy in Gold Coast city to visit Australia bagi mahasiswa Indonesia dan to visit Indonesia bagi mahasiswa dari Gold Coast khususnya Mahasiswa TAFE University.

Dr. Askar Taliang, M.Si (Ketua STMIK AKBA) memadang bahwa kegiatan ini memiliki manfaat yang luar biasa, dimana kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses pendidikan yang diksanakan di Australia, khususnya di TAFE Queensland, terdapat kombinasi antar teori dengan praktek, dimana pada kelas teori para instruktur (Dosen) meberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk menyatakan pendapat terkait dengan materi yang dibahas dengan suasana santai, jauh dari kesan tegang apalagi menakutkan serta sudah menggunakan model pembelajaran blended learning. Sementara kegiatan praktek untuk satu peserta didik didampingi oleh satu instruktur dengan tools dan fasilitas yang sangat lengkap.

Muhammad Arafah, S.Kom., M.T., (Wakil Ketua STMIK AKBA Bidang Kerjasama dan Promosi), melaporkan dari Gold Coast, Australia.

Citizen Reporter, Khaidir Rahman Nasir