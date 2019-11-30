Polri Umumkan Buka Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi, untuk Lulusan D-IV, S1, S2, Daftar Online
Polri Umumkan Buka Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi, untuk Lulusan D-IV hingga S2, Daftar Online
HANDOVER
Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
TRIBUN-TIMUR.COM - Kepolisian Republik Indonesia ( Polri) membuka pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2020.
Informasi mengenai pendaftaran dan rekrutmen SIPSS 2020 diumumkan Polri melalui akun Instagram Divisi Humas Polri, @divisihumaspolri.
Kali ini, Polri membuka pendaftaran SIPSS tersebut untuk jenjang D-IV hingga S-2.
Setelah lulus pendidikan, nantinya pelamar akan mendapatkan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).
Rincian prodi Dalam rekrutman SIPSS 2020, Polri membuka delapan prodi berikut rincian lengkapnya:
A. Prodi Ilmu Kedokteran
(S-2) Profesi Kedokteran Forensik
(S-2) Profesi Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam
(S-2) Profesi Kedokteran Spesialis Bedah
(S-1) Profesi kedokteran Umum
Baca Juga
|Lowongan Kerja Terbaru BUMN PT Pertamina Besar-besaran 109 Posisi, Cek Syarat & Link Daftar Online!
|Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Cek Syarat & Link Daftar Online
|Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Cari Banyak Karyawan, Daftar Online di honda-indonesia.com
|7 Langkah Mudah Daftar Online sscasn.bkn.go.id, Pelajari Sebelum CPNS 2019 Dibuka November
|Lowongan Kerja Terbaru - BUMN PT Pegadaian Terima Karyawan Baru, Cek Syarat & Link Daftar Online
Editor: Ina Maharani