Polri Umumkan Buka Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi, untuk Lulusan D-IV, S1, S2, Daftar Online

Polri Umumkan Buka Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi, untuk Lulusan D-IV hingga S2, Daftar Online

Polri Umumkan Buka Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi, untuk Lulusan D-IV, S1, S2, Daftar Online
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Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepolisian Republik Indonesia ( Polri) membuka pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2020.

Informasi mengenai pendaftaran dan rekrutmen SIPSS 2020 diumumkan Polri melalui akun Instagram Divisi Humas Polri, @divisihumaspolri.

Kali ini, Polri membuka pendaftaran SIPSS tersebut untuk jenjang D-IV hingga S-2.

Setelah lulus pendidikan, nantinya pelamar akan mendapatkan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).

Rincian prodi Dalam rekrutman SIPSS 2020, Polri membuka delapan prodi berikut rincian lengkapnya:

A. Prodi Ilmu Kedokteran

(S-2) Profesi Kedokteran Forensik

(S-2)  Profesi Kedokteran Spesialis Penyakit Dalam

(S-2) Profesi Kedokteran Spesialis Bedah

(S-1) Profesi kedokteran Umum

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Tags
Inspektur Polisi
Daftar Online
D-IV
sumber sarjana
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Editor: Ina Maharani
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