Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya
Selain amalan wajib berupa salat 5 waktu, umat muslim juga dapat mempertebal iman dengan banyak-banyak berdoa.
Tribunnews
Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya
TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya
Selain amalan wajib berupa salat 5 waktu, umat muslim juga dapat mempertebal iman dengan banyak-banyak berdoa.
Salah satu doa yang bisa sering diamalkan yakni doa setelah Salat.
Doa setelah salat 5 waktu yakni setelah salat Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya.
Lengkap dengan bacaan latin, Aran dan artinya.
Cek selengkapnya di sini:
Latin :
"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".
Artinya :
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Editor: Rasni