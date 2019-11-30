Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya

Selain amalan wajib berupa salat 5 waktu, umat muslim juga dapat mempertebal iman dengan banyak-banyak berdoa.

Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya
Tribunnews
Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah Bacaan Doa Setelah Salat 5 Waktu Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, dan Isya, Pakai Arab & Artinya

Selain amalan wajib berupa salat 5 waktu, umat muslim juga dapat mempertebal iman dengan banyak-banyak berdoa. 

Salah satu doa yang bisa sering diamalkan yakni doa setelah Salat.

Doa setelah salat 5 waktu yakni setelah salat Subuh, Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya.

Lengkap dengan bacaan latin, Aran dan artinya.

Cek selengkapnya di sini:

Doa dan Dzikir Setelah Sholat Fardhu
Doa dan Dzikir Setelah Sholat Fardhu (Risalah Tuntunan Shalat Lengkap (Kemenag))
 

Latin :

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".

Artinya :

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Editor: Rasni
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