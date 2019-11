VIDEO: Hasanuddin Contact Gelar FGD Percepatan Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Hasanuddin Centre for Tobacco Control and Non-Communicable Disease Prevention (Hasanuddin Contact) bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi Program percepatan implementasi Perda No 4 Tahun 2013 tentang kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/11/2019).

Adapun peserta FGD terdiri dari sejumlah SKPD di lingkup Pemkot Makassar.

Kalangan akademisi, swasta hingga menghadirkan narasumber perwakilan Pemerintah kota Bogor.

FGD ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Sekretarian Pemkot Makassar, M Sabri, mewakili Wali Kota Makassar.

Dalam sambutannya M Sabri berharap FGD ini akan menghasilkan buah pemikiran yang nantinya membantu Pemkot Makassar dalam merumuskan strategi penerapan Perda KTR.

Sementara itu Direktur Hasanuddin Contact, Prof Alimin Maidin, menerangkan bahwa sejauh ini pihaknya berkomitmen bersinergi dengan Pemkot untuk mewujudkan kota Makassar yang bebas asap rokok.

Hasanuddin Contact sendiri merupakan lembaga yang berdiri sejak Februari 2018 lalu.

Lembaga yang dipimpin Prof Alimin Maidin ini berada di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas). (tribun-timur.com)

