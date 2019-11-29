Tribun Luwu Timur
VIDEO: Bintang Tamu Festival Danau Matano Luwu Timur, Begini Kata Adhy Bassi Toayya
Festival dibuka Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler di Pantai Ide, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
TRIBUNLUTIM.COM, NUHA - Adhy Bassi Toayya jadi salah satu bintang tamu sekaligus pengisi acara Festival Danau Matano 2019.
Festival dibuka Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler di Pantai Ide, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (29/11/2019) sore.
Adhy memuji pelaksanaan festival karena digelar di dekat obyek wisata.
Seperti festival yang biasanya diadakan di Ancol, Jakarta.
Apa saja yang dikatakan Adhy.
Simak videonya.
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Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur