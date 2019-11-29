Tribun Luwu Timur

VIDEO: Bintang Tamu Festival Danau Matano Luwu Timur, Begini Kata Adhy Bassi Toayya

Festival dibuka Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler di Pantai Ide, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur

TRIBUNLUTIM.COM, NUHA - Adhy Bassi Toayya jadi salah satu bintang tamu sekaligus pengisi acara Festival Danau Matano 2019.

Festival dibuka Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler di Pantai Ide, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (29/11/2019) sore.

Adhy memuji pelaksanaan festival karena digelar di dekat obyek wisata.

Seperti festival yang biasanya diadakan di Ancol, Jakarta.

Apa saja yang dikatakan Adhy.

Simak videonya.

Tags
Adhy Bassi Toayya
Festival Danau Matano
Luwu Timur
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Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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