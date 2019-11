PT Semen Tonasa meraih predikat Best Of The Best 2019 di ajang Semen Indonesia InnovAction Awards 2019 di Gedung SQ Funtion Hall, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

PT Semen Tonasa Raih Predikat Best Of The Best InnovAction Awards 2019 di Jakarta

TRIBUNTIMUR.COM, JAKARTA--PT Semen Tonasa meraih predikat Best Of The Best 2019 di ajang Semen Indonesia InnovAction Awards 2019 di Gedung SQ Funtion Hall, Jakarta, Kamis 28 November 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun ini adalah puncak acara kegiatan inovasi yang ada di Semen Indonesia Group.

Ajang SMI-IA ini diikuti oleh 70 tim perwakilan Semen Indonesia Group.

Proses penilaian makalah, visitasi dan presentasi melibatkan tim juri dari masing-masing OpCo, sehingga diperoleh 21 tim yang masuk nominasi.

Dari enam nominasi, enam diantaranya finalis dari tim PT Semen Tonasa memperoleh predikat juara dalam tujuh kategori yang diperlombakan.

Juara 1 diraih oleh Mi-Si The Young Father dan GKM Mistis, mendapat pula kehormatan mempresentasikan inovasi mereka di depan direksi.

Juara 2 diraih oleh SS Kimpis 5 dan juara 3 diraih tim PKM Miko, Mi-Si Briliant dan PKM S-King.

Kepala Unit Humas dan Sekretariat PT Semen Tonasa, Andi Muhammad Said Chalik mengatakan, ajang ini pembuktian bagi inovator berprestasi.

"Persaingan di cukup ketat dan ajang seperti ini sebagai pembuktian diri bersaing dengan inovator-inovator Semen Indonesia," ujarnya, Jumat (29/11/2019).