Member Gathering Panin Bank Hadirkan Motivator James Gwee

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Bank Panin menggelar Member Gathering yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat (29 /11/2019).

Hal itu sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang mengikuti program member get member.

Member Get member (MGM) merupakan program dari Bank Panin.

Cukup dengan membuka tabungan di Panin Rp 1 juta dan untuk milenial Rp 350 ribu, nasabah tersebut, sudah bisa mereferensikan nasabah-nasabah lain.

Hal itu untuk membuka rekening di sini dengan minimal simpanan Rp 25 juta dan diblokir selama tiga bulan.

Maka nasabah yang referensikan nasabah mendapatkan satu poin juga tambahan komisi satu persen.

Sedangkan nasabah yang menyimpankan dananya memperoleh dua poin serta cashback 3,5 persen.

Kegiatan member gathering ini mengangkat tema from good to great ini, menghadirkan Indonesia's favorite trainer and seminar speaker James Gwee.

Dia membagikan tips memaksimalkan kerja agar mencapai target yang telah ditentukan.

Acara ini diikuti 139 undangan yang merupakan perwakilan member tabungan program member get member (MGM) dari seluruh cabang Panin kawasan timur Indonesia.

Diantaranya, Ambon, Gorontalo, Kendari, Manado, Palu, Jayapura dan Sorong. (*)

