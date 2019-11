Intip Potret Wajah Istri Sandiaga Nur Asia Sudah Berusia 50 Tahun, Lebih Muda Sahabat Anies

Intip Potret Wajah Istri Sandiaga Nur Asia Sudah Berusia 50 Tahun, Lebih Muda Sahabt Anies

TRIBUN-TIMUR.COM,- Istri Sandiaga sahabat Anies Nur Asia Uno berulang tahun.

Ibu tiga anak ini ulang tahu ke-50 tahun.

• Strategi Gimana? Faldo Maldini Maju Pilkada Sumbar Tiru Cara Sandiaga Anies Kalahkan Ahok

Tak ada pesta istimewa Sandiaga siapkan.

Melainkan sepotong kue dilengkapi lilin di atasnya.

Hanya ucapan selamat ulang tahun diiringi tepyuk tangan yang Sandiaga siapkan.

Ulang tahun Noor Asiah Abdul Aziz atau Nur Asia pada hari ulang tahunnya yang jatuh pada hari ini, Kamis (28/11/2019).

Walau sederhana dengan sebuah pelukan dan ucapan selamat ulang tahun, Nur Asia tidak hentinya mengumbar senyuman.

Nur Asia Uno istri Sandiaga (Instagram Nur Asia Uno)

"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday-happy birthday-happy birthday to you," ucap Sandiaga Uno dan sejumlah sabahat menyambut sang istri.

Nur Asia yang baru saja menapaki teras Kopi Bali House yang terletak di Denpasar Selatan, Denpasar, Bali itu terlihat terkejut, dirinya tidak dapat berkata-kata. Ibu dari Anneesha Atheera Uno, Amyra Atheefa Uno dan Sulaiman Saladdin Uno itu hanya bisa tersenyum sumringah dan merona.



Kejutan yang diberikan sang suami ketika mereka berada di Bali itu terekam dalam sebuah video yang diunggah Sandiaga Uno lewat akun instagramnya @sandiuno; pada Kamis (28/11/2019).



Dalam video tersebut, keduanya terlihat sangat bahagia, mereka berpelukan di tengah sejumlah sahabat yang ikut menyambut Nur Asia.

Menyempurnakan kejutan, Sandiaga Uno terlihat membawa sepotong kue yang diatasnya terdapat sebah lilin.