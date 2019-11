Xpander Cross Mulai Rp 270 Juta OTR Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mitshubishi Xpander Cross telah meluncur di Indonesia dengan harga di atas para kompetitornya.

Kendaraan roda empat segmen low multi purpose vehicle (L-MPV) yang mengincar pasar low sport utility vehicle (L-SUV) ini hadir dalam tiga varian.

Transmisi manual (M/T) dibanderol on the road (OTR) Makassar Rp 270 juta, transmisi manual (A/T) Rp 280 juta dan Leather Seat Premium Package A/T atau Paket Premium Kursi Kulit seharga Rp 289 juta.

Director of Sales & Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Michimasa Kono mengatakan di sela Misthubishi Motors Auto Show di Trans Studio Mall Makassar, digelar launching Xpander Cross.

"Kendaraan crossover MPV yang baru saja kami luncurkan untuk menemani perjalanan keluarga Indonesia," kata Michimasa di sela jumpa pers, Kamis (28/11/2019).

Setelah diluncurkan, animo masyarakat terbilang tinggi.

Managing Director PT Bosowa Berlian Motor (BBM) Anton Wijaya mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 61 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) khusus di area Timur Indonesia.

"Khusus di Makassar sudah ada 37 SPK. Kami harap di event Mitshubishi Motors Auto Show di TSM banyak yang membeli, dikarenakan per Januari tahun depan harga akan naik," katanya.

Area Koordinator Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur (IBT) PT MMKSI, Johanes Edrick senang dengan perubahan yang dihadirkan pada produk teranyarnya itu.

Apalagi, Xpander Cross ini mendapat banyak pembaharuan di beberapa sektor. Serta menawarkan berbagai macam kelebihan yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya.