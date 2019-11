VIDEO: Batalyon C Pelopor Bone Gelar Maulid Akbar

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan yang bermarkas di Jl MH Thamrin Watampone Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H.

Kegiatan maulid itu juga dirangkaikan syukuran Hari Ulang Tahun(HUT) ke-74 Brimob Polri tahun 2019.

Kegiatan berlangsung di Mako Batalyon C Pelopor dilakukan di Masjid Batalyon C Pelopor, Jl MH Tamrin, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, Kamis (28/11/2019).

Maulid mengusung tema "Dengan meneladani Ahklak Dan Kepemimpinan Nabi Besar Muhammad Saw Kita Wujudkan Polri Yang Promoter, Berprestasi Dan Inovatif ".

Hadir Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh Syafei, serta personel dan bhayangkari Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel.