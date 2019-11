Lirik Lagu 'Show Yourself' Idina Mezel dan Evan Rachel Wood, OST Film 'Frozen 2', Terjemahan 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Film Frozen II saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia.

Film keluaran Disney ini merupakan lanjutan film Frozen yang dirilis pada 2013 lalu.

Sama seperti di film pertama, di film Frozen II ini juga banyak lagu yang pastinya menarik untuk didengar.

Idina Menzel dan Evan Rachel Wood dipercaya untuk mengisi lagu soundtrack film Frozen 2.

Soundtrack utama film adalah Into the Unknown yang dinyanyikan oleh Brendon Urie, sukses menjadi lagu utama setelah Let It Go di film Frozen.

Selain Into The Unknown, lagu Show Yourself yang dinyanyikan oleh pengisi suara film Frozen 2 yaitu Idina Menzel dan Evan Rachel sempat menjadi trending di YouTube.

Lagu Show Yourself ini membangun semangat dan emosi Elsa di film Frozen 2.

Film animasi khas Disney, biasanya diisi dengan lagu musikal penuh semangat.

Idina Menzel menyanyikan dua lagu di film Frozen 2 yaitu Into The Unknown dan Show Yourself.

Mengutip dari ew.com, lagu Into The Unknown masuk nominasi di Oscar 2020.