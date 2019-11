Lirik Lagu Nada Sousou, Proyek Bersama Pasangan Penyanyi Hiroaki Kato dan Arina Mocca 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Musisi keturunan Jepang, Hiroaki Kato terus melebarkan sayapnya di perindustrian musik tanah air.

Lahir dari dunia yang sama yakni dari musik bersama sang Istri, H iroaki Kato dan Arina Ephipania membuat proyek musik bersama.

Hiroaki Kato yang sebelumnya berkarier solo, kini menggandeng sang istri yang akrab disapa Arina Mocca untuk bermusik bersama.

Dilansir dari Tribun Style, ya, kerjasama keduanya tak hanya soal kompaknya berumahtangga.

Pria yang akrab disapa Hiro itu membuat single duet perdana bertajuk Nada Sousou.

Ternyata Single tersebut merupakan cover dari lagu Jepang dengan judul yang masih sama.

Single ini resmi rilis usai keduanya resmi menikah Agustus 2019 silam.

Arina Ephipania dan Hiroaki Kato telah melangsungkan pesta pernikahan secara privat di Jakarta pada Rabu (21/8/2019).

Hiro menjelaskan lagu Nada Sousou sudah lebih dulu terkenal di kota Okinawa, Jepang sejak beberapa tahun silam.

"Nada Sousou ini lagu terkenal dari Jepang, tepatnya dari Okinawa bagian Selatan," ujar Hiroaki Kato saat ditemui di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

"Kita translate lagunya dari bahasa Jepang ke Indonesi supaya teman-temen orang Indonesia bisa menikmati lirik dan nadanya yang amat bagus," lanjutnya.

Hiro mengatakan lagu Nada Sousou merupakan lagu kesukaan dari Arina, istrinya.

Dalam versi Jepang, Arina sangat suka menyanyikan lagu tersebut.

Arina juga mengaku sangat bangga bisa menyanyikan dan merekam ulang lagu tersebut.

"Ini juga salah satu lagu kesukaan Arina juga. Kita sangat senang dan bangga juga bisa punya versi Indonesia dari lagu ini," ujar Hiro.

"Karena suka sama lagunya yaa ini kesempatan emas, kapan lagi merekam ulang lagu yang saya suka," kata Arina.

Lagu yang memiliki arti Air Mata yang Mengalir Tanpa Sadar itu menjadi satu di antara album terbaru Hiroaki Kato. Lagu tersebut juga sudah bisa didengarkan di platform musik digital.

Begini lirik lagunya:

Romaji

Furui arubamu meguri Arigatou tte tsubuyaita

Itsumo itsumo mune no naka Hagemashite kureru hito yo

Harewataru hi mo Ame no hi mo Ukabu ano egao

Omoide tooku asete mo

Omokage sagashite Yomigaeru hi wa Nada sou sou

Ichiban hoshi ni inoru Sore ga watashi no kuse ni nari

Yuugure ni miageru sora Kokoro ippai anata sagasu

Kanashimi ni mo Yorokobi ni mo Omou ano egao

Anata no basho kara watashi ga

Mietara Kitto itsuka Aeru to shinji Ikite yuku

Harewataru hi mo Ame no hi mo Ukabu ano egao

Omoide tooku asete mo

Samishikute Koishikute Kimi e no omoi Nada sou sou

Aitakute Aitakute Kimi e no omoi Nada sou sou

Versi Bahasa Indonesia

Song: BEGIN

Lyrics: Ryoko Moriyama

Translated by Hiroaki KATO & Arina Ephipania

Kubuka lembaran album kenangan

Kubisikkan kata terima kasih

Semangatmu hidup di hatiku

Pelipur lara disaat ku terjatuh

*Hujan mentari datang silih berganti

Ku ingat slalu senyummu

Walau kenangan bersamamu kan pudar

Sisa jejakmu akan kucari

Ku teringat padamu Nada Sou Sou

Memohon pada bintang benderang

Selalu ku lakukan setiap malam

Seberkas cahaya di cakrawala

Mencarimu dengan sepenuh hatiku

Di dalam waktu suka maupun duka

Senyummu aku rindukan

Andai dari surga kau lihat diriku

Mungkin satu hari nanti

Ku percaya kita kan bersama lagi

* Repeat

Aku rindu (Aitakute), sangat rindu (Aitakute)

Ku teringat padamu Nada Sou Sou

