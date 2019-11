Aksi Kristen Stewart, Ada Twilight Saga: New Moon di Bioskop Trans TV, Simak Sinopsis dan Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM - Simak sinopsis film The Twilight Saga: New Moon tayang 29 November 2019 di bioskop TransTv pada pukul 21.00 WIB.

Ini adalah film kedua dalam seri film The Twilight Saga dan merupakan sekuel Twilight 2008.

Dirilis pada 20 November 2009, film ini disutradarai oleh Chris Weitz dan ditulis oleh Melissa Rosenberg (skenario), Stephenie Meyer (novel).

Film ini dibintang oleh Kristen Stewart dan Robert Pattinson.

Dikutip dari wikipedia.org, The Twilight Saga: New Moon adalah film fantasi romantis Amerika tahun 2009 yang didasarkan pada novel New Moon karya Stephenie Meyer 2006.

Film ini juga menjadi film terlaris tertinggi yang dirilis oleh Summit Entertainment, dan merupakan rilis independen terluas, diputar di lebih dari 4.100 teater dalam pertunjukan teatrikalnya.

New Moon (imdb.com)

Sinopsis film The Twilight Saga: New Moon, dikutip dari wikipedia.org:

Pada ulang tahunnya yang kedelapan belas, Bella Swan terbangun dari mimpi di mana dia adalah seorang wanita tua dan Edward Cullen, pacar vampirnya yang abadi berusia tujuh belas tahun.

Adik laki-laki Edward, Jasper, kewalahan oleh aroma darah Bella, berusaha menyerangnya tetapi tertahan.

Percaya bahwa ia dan keluarganya membahayakan hidup Bella, Edward mengakhiri hubungan mereka, dan keluarga Cullens meninggalkan Forks.