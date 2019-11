Video: Manajemen Hotel M-Regency Kunjungan ke Redaksi Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel M-Regency Makassar berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar, Rabu (27/11/2019).

Mereka yang berkunjung di antaranya Sales and Marketing Manager Fitria Andriani, Sales and Marketing Andi Nirmaya, Excecutive Chef Eko Adhitya Pratama, HRD Dept Sunday, serta IT and Design Grafis Qinanda.

Kunjungan mereka dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan promo tahun barunya.

Hotel yang terletak di Jl Daeng Tompo, Nomor 8, Kota Makassar, mengklaim harga termurah dibanding hotel lainnya yang juga berada disekitar Pantai Losari.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 1.020.000 untuk tipe kamar superior termasuk dinner, breakfast, last check out hingga pukul 15.00 Wita dan sejumlah doorprize menarik.

