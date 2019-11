Ini Jalan Cerita (Spoiler) dan Trailer Crazy Rich Asian, Tayang di TV Besok, Lengkap Jadwal

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Asia yang menggoncang Hollywood Crazy Rich Asian akhirnya tayang di TV.

Crazy Rich Asians adalah film drama komedi romantis Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Jon M. Chu dan diproduseri oleh Nina Jacobson, Brad Simpson dan John Penotti.

Film ini dibuat berdasarkan novel berjudul sama karya Kevin Kwan tahun 2013 (di Indonesia novel ini berjudul Kaya Tujuh Turunan). Naskah film ini ditulis oleh Peter Chiarelli dan Adele Lim berdasarkan novel Crazy Rich Asians karya Kevin Kwan.

Film ini dibintangi oleh Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Lisa Lu, Nico Santos, Awkwafina, Ken Jeong dan Michelle Yeoh.

Film Crazy Rich Asians ditayangkan secara perdana di TCL Chinese Theatre pada tanggal 7 Agustus 2018[3] dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 2018.[4] Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus.

Crazy Rich Asians ()

Jalan Cerita (Spoiler). Ini bukan sinopsis

Rachel Chu (Constance Wu), seorang profesor fakultas ekonomi di Universitas New York, sedang makan di sebuah kafe bersama kekasihnya, Nick Young (Henry Golding), setelah mengajar.

Rachel menerima undangan untuk menemani Nick ke Singapura untuk pernikahan sahabatnya, Colin (Chris Pang), dan tunangannya, Araminta (Sonoya Mizuno).

Sehari setelah tiba di Singapura, Rachel mengunjungi teman kuliahnya, Goh Peik Lin (Awkwafina), beserta keluarganya, yang terkejut ketika Rachel memberi tahu mereka bahwa ia berkencan dengan Nick Young.

Peik Lin menjelaskan riwayat kekayaan keluarga Nick dan pawai di acara pernikahan Colin, memperingatkan Rachel bahwa keluarga besar dan teman-teman Nick akan mengkritik dan mengejek Rachel meskipun Rachel tidak memedulikannya.