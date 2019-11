Hotel M-Regency Tawarkan Paket Malam Tahun Baru Hanya Rp 1 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel M-Regency Makassar telah merilis paket tahun barunya.

Dengan mengusung tema Everglow 2020, manajemen siap memanjakan para tamu dengan memadukan suasana lobby dark dan glow.

Hal itu disampaikan Sales and Marketing Manager Fitria Andriani saat berkunjung ke redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar, Rabu (27/11/2019).

"Makna dibalik tema adalah kami berharap agar 2020 bisa lebih maju dari 2019," katanya.

Kunjungan Fitria ditemani staff hotel diantaranya Sales and Marketing Andi Nirmaya, Excecutive Chef Eko Adhitya Pratama, HRD Dept Sunday, serta IT and Design Grafis Qinanda.

Hotel yang terletak di Jl Daeng Tompo nomor .8, Kota Makassar mengklaim harga termurah dibanding hotel lainnya yang juga berada disekitar Pantai Losari.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 1.020.000 untuk tipe kamar superior.

"Harga itu kami yakni paling termurah untuk hotel sekitar pantai losari. Apalagi hotel M-Regency hanya berjarak lima menit dari Pantai," tambahnya.

Tak hanya breakfast dan dinner, hotel bintang tiga ini juga telah menyiapkan fasilitas menarik lainnya seperti last check out hotel hingga pukhl 15.00 Wita.

"Doorprize berupa tiket flight couple ke Bali dan voucher nginap telah disiapkan," ujarnya.