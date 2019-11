- Video Viral Pengakuan Agnez Mo Tak Punya Darah Indonesia hanya Numpang Lahir, Mantan Wijin Klarifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia menjadi viral. Dia kemudian mengklarifikasi dengan mengunggah video terbaru dan akui bangga Indonesia.

Agnez Mo tak punya darah Indonesia viral.

Pengakuan Agnez Mo tak punya darah Indonesia itu keluar saat diwawancarai wartawan di Amerika Serikat, tempat ia kini sering berada.

Pemilik nama lengkap Agnes Monica Muljoto, lahir di Jakarta 1 Juli 1986, ini namanya langsung jadi pembicaraan di jagad digital.

Pelantun lagu As Long As I Get Paid mengatakan itu saat diwawancarai Build Series by Yahoo belum lama ini.

Saat itu, Agnez Mo tengah berbicara single terbarunya bersama French Montana, 'Diamonds', dan juga tentang pribadinya.

Simak dalam video wawancara berikut ini mulai menit ke-5 sampai menit ke-8.

Dalam penggalan video yang viral itu, Agnez Mo mengatakan, sebenarnya dia tak memiliki darah asli Indonesia.

Agnez Mo hanya mengaku lahir di Indonesia saja.