Menkominfo Johny G Plate Paparkan Kesuksesan Internet Indonesia di Berlin

TRIBUN-TIMUR.COM-Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate ikut menghadiri 14th Annual Meeting of Internet Governance Forum 2019 di Berlin, 25-29 Noivember 2019.

Dalam forum tersebut, Menkominfo Johny G Plate menyampaikan kesuksesan tata kelola internet di Indonesia.

Di sela-sela forum, Menteri Johny G Plate juga bertemu dengan beberapa mitra pejabat dan stakeholder internet lain pada sesi High Level Meeting

Agenda Menkominfo di IGF Berlin diawali dengan menghadiri High Level Meeting dalam format “working breakfast” yang diselenggarakan Pemerintah Jerman dan dihadiri pejabat-pejabat dari Australia, Bangladesh, Chad, Costa Rica, Mesir, Prancis, Gambia.

Adapula Iran, Jepang, Norwegia, Pakistan, Polandia, Lithuania, Russia, Saudi Arabia, Spanyol, Inggris, European Commission, OECD, ITU, UNCTAD, dan UNESCO.

Pada sesi ini Menkominfo akan memaparkan kebijakan dan strategi Indoensia dalam hal infrastruktur dan konektivitas, penetrasi internet dan media sosial, ekosistem ekonomi digital, dan isu pengelolaan internet di Indonesia.

Setelah itu Menkominfo dijadwalkan akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Deputi Sekretaris Jenderal OECD, Ulrik Knudsen.

Selanjutnya, Menteri Johny akan menjadi panelis dalam dua sesi diskusi, yaitu tentang “Security & Safety, Stability, and Resilience” dan “ Data Governance”.

Selain itu, Menkominfo dijadwalkan menjadi salah satu panelis pada sesi “Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion” dan “Strengthening Digital Transformation through Digital Security”, Selasa (26/11/2019) hari ini.

“Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Internet terbesar di dunia, sekaligus juga berhasil menunjukkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital baru dunia. Pengalaman-pengalaman pengelolaan isu infrastruktur, ekonomi digital, literasi digital, regulasi, industri, dan tatakelola internet akan menjadi bahan-bahan sharing saya dalam forum IGF tersebut,"kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G Plate.