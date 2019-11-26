Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji
Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji
TRIBUN-TIMUR.COM - Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji
Di bulan Desember mendatang, ada beberapa filem bioskop siap tayang.
Setidaknya terdapat lima film bioskop yang akan dirilis pada bulan Desember.
Berikut lima film yang akan tayang Desember 2019 yang berhasil Tribunnews rangkum dari berbagai sumber, Selasa (16/11/2019).
1. Rembulan Tenggelam di Wajahmu
Rembulan Tenggelam di Wajahmu merupakan film adaptasi dari novel best seller karya Tere Liye.
Film ini dijadwalkan akan rilis pada 12 Desember 2019.
Film ini dibintangi oleh Arifin Putra, Anya Geraldine, Bio One, Donny Alamsyah, Kiky CJR, Aryo Wahab, Ari Irham, Yudha Keling, dan Cornelius Sunny.
Trailer Rembulan Tenggelam di Wajahmu
2. Star Wars: The Rise of Skywalker
|Sifat Asli Mulan Jameela Dibongkar Tetangga saat Tinggal di Bekas Rumah Tamara Bleszynski
|Bali United vs Persib Bandung, Robert Alberts Bawa 20 Pemain Siap Tempur, Daftar Pemain Absen
|Lowongan Kerja Yamaha Indonesia Besar-besaran, Terima Lulusan SMA SMK, Daftar Online, Cek Syarat
|SKOR 0-1, Timnas Indonesia Unggul: 4 Link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia U23 vs Thailand
|Nonton TV Online Live Streaming RCTI Timnas Indonesia U23 vs Thailand SEA Games 2019, Nonton via HP