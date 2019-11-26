Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji

Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji

Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji
Tribunnews.com
Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ini 5 Film Bioskop Tayang di Bulan Desember 2019, Ada Habibie & Ainun 3, Star Wars hingga Jumanji

Di bulan Desember mendatang, ada beberapa filem bioskop siap tayang.

Setidaknya terdapat lima film bioskop yang akan dirilis pada bulan Desember.

Berikut lima film yang akan tayang Desember 2019 yang berhasil Tribunnews rangkum dari berbagai sumber, Selasa (16/11/2019).

1. Rembulan Tenggelam di Wajahmu

Rembulan Tenggelam di Wajahmu merupakan film adaptasi dari novel best seller karya Tere Liye.

Film ini dijadwalkan akan rilis pada 12 Desember 2019.

Film ini dibintangi oleh Arifin Putra, Anya Geraldine, Bio One, Donny Alamsyah, Kiky CJR, Aryo Wahab, Ari Irham, Yudha Keling, dan Cornelius Sunny.

Trailer Rembulan Tenggelam di Wajahmu

2. Star Wars: The Rise of Skywalker

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Tags
Habibie
Ainun
Star Wars
Desember
Jumanji: The Next Level
bioskop
Tere Liye
TRIBUN-TIMUR.COM
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Editor: Hasrul
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