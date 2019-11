Apakah Marc Klok Tampil Lawan PSIS? Ini Unggahannya di Instagram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar saat bertolak ke Magelang Senin (25/11/2019) siang hanya membawa 17 pemain.

Biasanya, PSM membawa 18 pemain kala away. Namun saat kemagelang, 1 slot tidak terpakai.

Media Officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim dikonfirmasi mengatakan, 1 slot itu milik pemain asal Belanda, Marc Anthony Klok.

Ia tidak mengatahui, mengapa pemain yang naturalisasinya sedang berproses itu, urung berangkat.

"Saya tidak tahu kenapa Klok. Mudah-mudahan dia menyusul," kata Sule sapaannya.

Namun hingga pukul 16.30 Wita, Selasa(26/11/2019) kabar Klok belum juga ada dari manajemen.

Bahkan saat Tribun Timur mencari informasi via akun Instagram-nya @marcklok. Yang ada hanya sebuah unggahan di insta story.

Tunangan Cacharel Day itu mengunggah sebuah gambar dengan tulisan.

"Dont chase paople. Be an example.Attract them. Work hard and be yourselfThe people who belong in your life will come find you and stay. Just do your thing".

Artinya, "Jangan mengejar orang. Jadilah contoh. Pikat mereka. Bekerja keras dan jadilah dirimu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam hidup Anda akan datang mencari Anda dan tinggal. Lakukan saja apa yang ada dipikiranmu".

Apakah Klok akan main melawan PSIS Semarang? Masih teka-teki.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

