65 Persen Pembeli Suzuki di Sulselbar dari Luar Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Megahputra Sejahtera main dealer roda empat dan niaga ringan Suzuki di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat penjualan rerata 320 unit per bulan di 2019 ini.

General Manager PT MPS Dolly mengatakan, penjualan PT MPS pada semester 1 mengalami penurunan.

"Ini terkait tahun politik, yang membuat calon konsumen memilih wait and see. Menunggu melihat situasi kondusif," kata Dolly yang ditemui belum lama ini.

Pada awal semester kedua terjadi peningkatan penjualan jelang Lebaran.

" Jadi pada triwulan ketiga, Juli-September penjualan kami naik 12 persen di bandingkan dengan triwulan kedua 2019," katanya.

" Khusus penjualan selama Oktober dibandingkan September naik 17 persen," ujar Dolly menambahkan.

Dari 320 unit rerata penjualan, sekitar 60 persen atau 200 unit disumbangkan mobil niaga ringan New Carry. Sisanya 40 persen dari segmen penumpang, terbanyak Baleno, All New Ertiga dan Ignis.

Artinya, pembelian mobil Suzuki di Sulselbar banyak didominasi pengusaha.

"Konsumen kita ada pebisnis sayur, mebel, buah-buahan. Bahkan di Sulbar kebanyakan pengusaha kelapa sawit," ujar Dolly.

"Makanya, konsumen kami lebih kepada mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Tak heran kalau 65 persen konsumen kami dari daerah, 35 persen di kota," jelas Dolly menambahkan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad