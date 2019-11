13 Film Baru Diputar di Japanese Film Festival 2019 di Makassar, Ada 'Angel Sign' dan 'Humba Dreams'

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 13 film diputar pada gelaran Japanese Film Festival 2019 di bioskop CGV, Panakkukang Square, Makassar, Sulsel, Jumat - Minggu (29/11/2019 - 1/12/2019).

Ke-13 film tersebut merupakan film yang baru dirilis pada tahun 2018 dan 2019.

Dua di antara 13 film yang akan diputar selama 3 hari, yakni Angel Sign (2019) yang disutradarai oleh komikus terkenal Tsukasa Hojo dan Humba Dreams (2019) karya terbaru

dari Riri Riza.

Film bergenre komedi Bento Harassment garapan sutradara Renpei Tsukamoto akan menjadi film pembuka Japanese Film Festival 2019 di Makassar, di CGV, Jumat (29/11/2019) malam.

Beragam genre film akan ditayangkan dalam festival film internasional ini.

Demikian siaran pers The Japan Foundation selaku penyelenggara Japanese Film Festival 2019, kepada Tribun-Timur.com, Selasa (26/11/2019).

Mewakili genre drama romantika akan hadir film Little Love Song garapan sutradara Kojiro Hashimoto dan A Banana? At This Time of Night? karya Tetsu Maeda, yang diangkat dari kisah nyata.

Disusul film animasi Children of The Sea karya Ayumu Watanabe dengan visual menakjubkan yang akan menarik perhatian.

Film Masquerade Hotel karya Masayuki Suzuki dan 12 Suicidal Teens karya Yukihiko Tsutsumi mewakili film bergenre misteri.

Film Samurai Shifters karya Isshin Inudo membawakan cerita sejarah yang menggambarkan Jepang dibalut dengan komedi yang mengocok perut.