Rock In Celebes: Kelompok Penerbang Roket Ajak Penonton Lebih Semangat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Band dengan aliran rock, Kelompok Penerbang Roket tampil juga di Rock In Celebes (RIC) 2019.

Band asal Jakarta itu tampil sekitar pukul 21.15 Wita di Milisi Stage parkiran Trans Studio Mall Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Minggu (24/11/2019).

Band yang beranggotakan John Paul Patton (vokalis, bassis), Rey Marshall (gitaris) dan Igusti Vikranta (drumer) tampil dengan 7 buah lagu.

Dua diantaranya Mati Muda dan Ironi.

John Paul di tengah perform-nya meminta ribuan pengunjung RIC kesepuluh tahun untuk lebih semangat.

"Mana suaranya? Yuk semangat dong," ajak John Paul Minggu malam.

Band yang dibentuk pada 2011 terus menunjukkan aksinya tanpa henti.

Meski tampil hanya tiga personel. Aransemen lagu yang mereka hasilkan mendapat respon dari penonton.

Penonton ikut bernyanyi dan berjoget seirama musik rock yang mereka ciptakan.

By the way, nama band ini unik. Kelompok Penerbang Roket, mereka terinspirasi dari judul lagu "Mencarter Roket" milik Duo Kribo.(tribun-timur.com)

