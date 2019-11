Profil KARA, Girlband yang Lambungkan Nama Goo Hara hingga Ditemukan Tewas Bunuh Diri 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - KARA adalah grup penyanyi wanita asal Korea Selatan, yang terdiri dari Park Gyu Ri, Han Seung Yeon, Goo Hara, dan Heo Young Ji.

Nama grup ini diambil dari bahasa Yunani, "chara" yang diartikan mereka sebagai melodi yang manis.

Setelah salah seorang anggota, Kim Sunghee keluar pada tahun 2008, KARA sukses dengan "Honey" yang sampai di urutan nomor satu tangga lagu Korea.

Salah satu membernya Goo Hara ditemukan meninggal dunia di rumahnya, pada (24/11/2019).

Nama Goo Hara sempat melambung saat bergabung di KARA sebelum memutuskan bersolo karier.

Debut

Mereka tampil pertama kali dalam acara M! Countdown, 29 Maret 2007, membawakan lagu "Break It" seperti dilansir dari wikipedia.org.

Dari album perdana mereka, The First Blooming, dibuat dua buah video musik, "Break It" dan "If U Wanna".

Album kedua mereka dijadwalkan pada Maret 2008, namun akhirnya dibatalkan.

Salah seorang anggota, Kim Sunghee tiba-tiba mengundurkan diri.