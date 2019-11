Pidato Inspiratif Mendikbud, Begini Tanggapan Kepala Sekolah di Gowa

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menulis pidato khusus menyambut Hari Guru Nasional.

Hari ini bertepatan 25 November, bangsa Indonesia merayakan Hari Guru Nasional.

Isi pidato Mendikbud dianggap out of the box oleh banyak kalangan. Hanya 2 lembar. Pidato itu diunggah di laman kemendikbud.go.id dan viral di twitter.

Kepala sekolah di Kabupaten Gowa turut mengapresiasi atas gagasan Mendikbud Nadiem Makarim.

Kepala SMPN 3 Sungguminasa, Fajar Ma'ruf (Ari Maryadi/Tribun Timur)

Kepala SMP Negeri 3 Sungguminasa, Fajar Makruf menilai, Nadiem Makarim menghadirkan aura baru untuk dunia pendidikan, termasuk Kabupaten Gowa.

Menurutnya, gagasan Nadiem Makarim yang tertuang dalam pidatonya menggambarkan pengembalian kejayaan masa lalu.

"Kami mengapresiasi poin-poin harapan Mendikbud sebagai wujud mengembalikan aura model-model kejayaan masa lalu," kata Fajar kepada Tribun, Senin (25/11/2019).

Kepala sekolah jebolan IKIP Ujung Pandang ini menilai, gagasan Nadiem Makarim merupakan sebuah terobosan dan harapan untuk pembelajaran masa kini.

"Inilah terobosan-terobosan dan harapan sebagai kombinasi kebutuhan model pembelajaran masa kini," tandasnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @bungari95

