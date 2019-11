TRIBUN-TIMUR.COM - Goo Hara Pemeran Choi Da Hye di Film City Hunter, Beradu Akting dengan Lee Min Ho, Vide-videonya

Penyanyi dan artis peran asal Korea Selatan, Goo Hara ditemukan meninggal di rumahnya di kawasan Cheongdam, Gangnam, Seoul, pada Minggu (24/11/2019) sekitar pukul 18.30 waktu setempat.

Dilansir dari Wikipedia, Goo Hara lahir di Gwangju, 13 Januari 1991.

Goo Hara adalah mantan anggota dari grup vokal wanita Korea Selatan, KARA.

Goo Hara juga pernah membintangi beberapa drama televisi seperti City Hunter (2011).

Goo Hara mengawali kariernya sebagai penyanyi solo pada bulan Juli 2015 dengan perilisan album mini berjudul Alohara (Can You Feel It?).

Beradu Akting dengan Lee Min Ho

Goo Hara berperan sebagai Choi Da Hye, anak presiden, di Film City Hunter.

Sementara Lee Min Ho sebagai Lee Yun Seong

Berikut potongan video Film City Hunter yang memperlihatkan Goo Hara beradu akting dengan Lee Min Ho: