Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards AMA 2019, Taylor Swift Jadi Artist of Decade 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - American Music Awards AMA 2019 digelar, (25/11/2019)

Tahun ini, American Music Awards 2019 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, California, Amerika.

Kali ini ada 29 nominasi dan Post Malone masuk dalam 7 di antaranya.

Ariana Grande dan Billie Elish menyusul dengan enam nominasi.

Ini daftar lengkap pemenang American Music Awards AMA 2019:

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Billie Eilish

Collaboration of the Year: Shawn Mendes and Camila Cabello - Señorita

Tour of the Year: BTS

Favorite Music Video: You Need to Calm Down - Taylor Swift