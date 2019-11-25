American Music Awards 2019

Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards AMA 2019, Taylor Swift Jadi Artist of Decade

American Music Awards 2019 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, California, Amerika.

Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards AMA 2019, Taylor Swift Jadi Artist of Decade
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Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards AMA 2019, Taylor Swift Jadi Artist of Decade 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - American Music Awards AMA 2019 digelar, (25/11/2019)

Tahun ini, American Music Awards 2019 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, California, Amerika.

Kali ini ada 29 nominasi dan Post Malone masuk dalam 7 di antaranya.

Ariana Grande dan Billie Elish menyusul dengan enam nominasi.

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Ini daftar lengkap pemenang American Music Awards AMA 2019:

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Billie Eilish

Collaboration of the Year: Shawn Mendes and Camila Cabello - Señorita

Tour of the Year: BTS

Favorite Music Video: You Need to Calm Down - Taylor Swift

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Tags
American Music Awards
AMA 2019
Taylor Swift
BTS
Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Anita Kusuma Wardana
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