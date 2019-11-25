American Music Awards 2019
Daftar Lengkap Pemenang American Music Awards AMA 2019, Taylor Swift Jadi Artist of Decade
American Music Awards 2019 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, California, Amerika.
TRIBUNTIMURWIKI.COM - American Music Awards AMA 2019 digelar, (25/11/2019)
Tahun ini, American Music Awards 2019 digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, California, Amerika.
Kali ini ada 29 nominasi dan Post Malone masuk dalam 7 di antaranya.
Ariana Grande dan Billie Elish menyusul dengan enam nominasi.
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Ini daftar lengkap pemenang American Music Awards AMA 2019:
Artist of the Year: Taylor Swift
New Artist of the Year: Billie Eilish
Collaboration of the Year: Shawn Mendes and Camila Cabello - Señorita
Tour of the Year: BTS
Favorite Music Video: You Need to Calm Down - Taylor Swift