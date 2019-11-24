Jordan Davis feat Julia Michaels

Lirik Lagu Jordan Davis feat Julia Michaels ‘Cool Anymore’, Lengkap dengan Chord

‘Cool Anymore’ rilis pada 8 November 2019. Ini adalah lagu cinta yang berkisah tentang menerima seseorang apa adanya.

Lirik Lagu Jordan Davis feat Julia Michaels ‘Cool Anymore’, Lengkap dengan Chord
Instagram/jordandavisofficial
Jordan Davis feat Julia Michaels 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Jordan kali ini berkolaborasi dengan Julia Michaels membawakan lagu berjudul 'Cool Anymore'.

‘Cool Anymore’ rilis pada 8 November 2019. Ini adalah lagu cinta yang berkisah tentang menerima seseorang apa adanya.

Lagu ini memiliki genre Country, genre ciri khas dari Jordan Davis.

Dalam video klip, mereka nampak sangat menikmati kolaborasi tersebut.

Chord dan lirik lagu Cool Anymore - Jordan Davis ft. Julia Michaels, Link Download ada di bawah

[Verse 1: Jordan Davis]
G
So hold your head up, work the room

D C
Smile like you ain't nervous (Nervous)

G D C
And be the life of every party with all your
friends (Your friends)

G D C
Laugh it off, roll your eyes when they tell you
that you're perfect

G D C
You can be that with all of them

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Tags
Lirik Lagu
Jordan Davis
Julia Michaels
Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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