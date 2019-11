SEDANG BERLANGSUNG 2 Link Live Streaming TV Online Mola TV West Ham vs Spurs Pembuktian Spesial One!

Live Streaming West Ham vs Spurs Live Mola TV

TRIBUN-TIMUR.COM - Jose Mourinho menerima tantangan sebagai pelatih Tottenham Spurs setelah pelatih terdahulu dipecat.

Tantangan perdana Mou saat tandang ke markas West Ham United beberap saat lagi.

Julukan The Special One akan diuji lagi. Apakah Special One bisa memberi trofi ke Spurs?

Ujian perdana Jose Mourinho sebagai pelatih Tottenham Spurs tandang ke markas West Ham United Sabtu (23/11/2019) malam ini.

Salah satu hal yang menarik ditunggu dari laga West Ham United vs Tottenham Hotspur akhir pekan ini adalah aksi Jose Mourinho.

Jose Mourinho akan melakoni debut sebagai pelatih Tottenham Hotspur pada laga West Ham vs Tottenham di Stadion London, Sabtu (23/11/2019).