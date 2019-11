Penyuka Film Luar Angkasa, Solo: A Star Wars Story Tayang di Bioskop TransTV, Ini Sinopsis-Trailer 

TRIBUNNEWS.COM - Film 'Solo: A Star Wars Story' tayang di Bioskop TransTV malam ini, pukul 23.00 WIB, Sabtu (23/11/2019).

Film opera luar angkasa tentang tokoh Star Wars, Han Solo disutradarai oleh Ron Howard dan ditulis oleh Lawrence Kasdan dan Jon Kasdan.

Para bintang yang berperan dalam film itu, meliputi Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, dan masih ada lagi. Film tersebut diproduseri Lucasfilm dan didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures.

Film kedua dalam seri Star Wars Anthology mengisahkan Han Solo muda.

Tentang Film

Seperti dilansir tribunnewswiki , Solo: A Star Wars Story merupakan spin-off dari sekuel Star Wars yang bercerita tentang Han Solo.Film ini tayang perdana di Amerika pada 25 Mei 2018.Sedangkan di Indonesia, film Solo tayang lebih awal, yaitu pada 23 Mei 2018.Film Solo: A Star Wars Story disutradarai oleh pemenang dua Piala Oscar, Ron Howard dengan naskah yang ditulis Lawrence Kasdan bersama Jon Kasdan.Han Solo muda dalam film berdurasi lebih dari dua jam ini diperankan oleh Alden Ehrenreich.Film ini tentu saja tetap menyajikan ciri khas Star Wars seperti luar angkasa, pesawat, dan baku tembak laser.Cerita dalam film ini berlatar sekitar sepuluh tahun sebelum peristiwa Star Wars: A New Hope (1997).Periode ini menarik lantaran berada di antara akhir trilogi prekuel dan awal trilogi aslinya.Solo: A Star Wars Story menjadi upaya Disney dan Lucasfilm untuk mengembangkan semesta Star Wars di luar kisah Luke Skywalker.Namun proses produksi film spin-off ini tidak berjalan begitu mulus.Sutradara asli film Solo, Phil Lord dan Christopher Miller meninggalkan proyek karena perbedaan kreatif dengan Lucasfilm.Setelah itu, kursi sutradara akhirnya dilimpahkan pada Ron Howard.Film Solo: A Star Wars Story mendapatkan skor dari Rotten Tomatoes sebanyak 70 persen.Sedangkan situs IMDb memberikan nilai sebanyak 6,9 dari 10.Produksi Lucasfilm ini masuk dalam nominasi Piala Oscar kategori Best Achievement in Visual Effects.Produksi film Solo diperkirakan menghabiskan dana sebanyak 275 juta dolar AS.Dari pemutarannya secara domestik, film ini mendapatkan lebih dari 213 juta dolar AS.Sementara dari pemutarannya di seluruh dunia mendapatkan penghasilan box office hampir 393 juta dolar AS.