Live KoraTV 3 LINK Live Streaming Liga Inggris Crystal Palace vs Liverpool - Nonton Gratis di Sini
Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace bakal berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (23/11/2019) Pukul 22:00 WIB.
Live KoraTV 3 LINK Live Streaming Liga Inggris
Nonton Siaran Langsung Crystal Palace vs Liverpool malam ini.
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TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan Live Streaming Liga Inggris 2019/2019 yang kembali bergulir akhir pekan ini.
Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace bakal berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (23/11/2019) Pukul 22:00 WIB.
Anda bisa menyaksikan pertandingan Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace di bagian akhir artikel ini.
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Jelang laga tandang ini, Liverpool bakal kehilangan dua pilar andalan mereka di markas Crystal Palace dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris.
Dua nama yang diharuskan absen adalah Andy Robertson dan Mohamed Salah lantaran masih dibekap cedera.
Salah mendapatkan cedera tersebut sejak 5 Oktober lalu ketika bermain di pertandingan Liverpool melawan Leicester City.
Hasilnya, Salah absen di pertandingan Liverpool berikutnya ketika melawan Manchester United.
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