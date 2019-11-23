Live KoraTV 3 LINK Live Streaming Liga Inggris Crystal Palace vs Liverpool - Nonton Gratis di Sini

Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace bakal berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (23/11/2019) Pukul 22:00 WIB.

Live KoraTV 3 LINK Live Streaming Liga Inggris

Nonton Siaran Langsung Crystal Palace vs Liverpool malam ini.

Anda bisa Nonton Gratis di Sini untuk menikmati Live Streaming.

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan Live Streaming Liga Inggris 2019/2019 yang kembali bergulir akhir pekan ini.

Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace bakal berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (23/11/2019) Pukul 22:00 WIB.

Anda bisa menyaksikan pertandingan Live Streaming Liverpool vs Crystal Palace di bagian akhir artikel ini.

PSM Vs Bali United: Cedera, Irfan Bachdim Gantikan Malvin Platje

BERLANGSUNG 5 Link Live Streaming Liga Spanyol Leganes vs Barcelona - Live KoraTV & Live BeIN Sports

Jelang laga tandang ini, Liverpool bakal kehilangan dua pilar andalan mereka di markas Crystal Palace dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris.

Dua nama yang diharuskan absen adalah Andy Robertson dan Mohamed Salah lantaran masih dibekap cedera.

Salah mendapatkan cedera tersebut sejak 5 Oktober lalu ketika bermain di pertandingan Liverpool melawan Leicester City.

Hasilnya, Salah absen di pertandingan Liverpool berikutnya ketika melawan Manchester United.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Live KoraTV
Live Streaming
Liga Inggris
Crystal Palace
Liverpool
Nonton Gratis di Sini
Baca Juga
Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Dua Sejoli di Dalam 'Mobil Goyang' Telanjang Dada, Gadis: Saya Dipaksa Pak
Viral Video Dua Sejoli di Dalam 'Mobil Goyang' Telanjang Dada, Gadis: Saya Dipaksa Pak
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan