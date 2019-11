Lirik Lagu Blueming - Penyanyi IU Lengkap dengan Terjemahan Indonesia, Kisahkan Indahnya Jatuh Cinta 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Simak lirik lagu IU yang berjudul Blueming lengkap dengan terjemahan Indonesia.

IU baru saja merilis lagu Blueming melalui kanal YouTube 1theK pada 18 November lalu dan kini menduduki Trending Topic YouTube Music Indonesia.

Sementara itu, melalui lirik lagu Blueming, IU mengisahkan seorang gadis yang tengah dimabuk cinta.

Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (22/11/2019) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 7 juta kali.

Berikut lirik lagu IU yang berjudul Blueming.

‘mwohae?‘raneun du geuljae

‘nega bogo sipeo’ naui sokmaeumeul dama u

imotikon hanahana soge

dallajineun nae mimyohan simrireul alkka u

ani bappeuji anha nothing no no

jamdeureo issji anha insomnia nia nia

jigeum dareun saramgwa hamkkeiji anha

eung, nado neoreul saenggak jung

uriui nemo kaneun bloom

eomjisongarageuro jangmikkocceul piwo

hyanggie chwihal geot gata u

ojik dulmanui bimirui jeongwon

I feel bloom I feel bloom I feel bloom

neoege han songireul deo bonae

bamsaem jageobeuro eopdeiteu

heungmiroun i jakpumui jieuni that’s me u

eojjeom i gwangyeui keullaimaekseu

2mageuro neomeogagien jigeumi good timing u