Turnamen Futsal Tribun Super Soccer Executive League Ditutup di Kampoeng Popsa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selesai sudah rangkaian event Turnamen Futsal Tribun Super Soccer Executive League 2019.

Event tahunan memperebutkan piala bergilir ini diselenggarakan Tribun Timur bekerja sama dengan Super Soccer.

Tahun ini, turnamen ditutup dengan acara Penganugerahan Gelar Juara di Kampoeng Popsa, Makassar, Jumat (22/11/2019) malam.

Malam penganugerahan ini dihadiri seluruh tim yang diwakili dua orang.

Diketahui, sebanyak 32 tim futsal yang berpartisipasi pada event yang terlaksana sejak 13 Oktober hingga 22 November 2019 dan dibagi dari grup A hingga H.

Dalam malam penganugerahan, sejumlah kegiatan dilaksanakan.

Seperti penampilan salah satu band lokal asal Makassar untuk menghibur para tamu undangan.

Pihak panitia juga membagikan hadiah kepada para peserta yang hadir.

Adapun penyerahan hadiah pertama-tama diberikan kepada pemenang.

Diantaranya untuk The Most Fair Play Team, diraih oleh Hotel Best Western.